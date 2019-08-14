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В Рязани обсудили проблемы социокультурной среды древних городов

В среду, 14 августа, в РГУ имени С.А. Есенина состоялась международная научно-практическая конференция «Проблемы исследования социокультурной среды древних городов». Заседание прошло в рамках II Форума древних городов.

В конференц-зале университета встретились представители образовательных, правительственных и общественных организаций, музеев и театров из Сирии, Португалии, России и других стран мира.

Собравшихся поприветствовала заместитель Министра культуры и туризма Рязанской области Валерия Масловская.

«эта конференция даёт старт второму международному форуму древних городов, — отметила она. — участниками форума в этом году стали делегации из 55 городов 35 стран мира. география и программа второго форума расширяется. в эти дни в рамках форума состоится свыше ста мероприятий».

Также Валерия Масловская добавила, что в течение двух дней будет работать открытый лекторий «Школа древних городов», который станет площадкой для установления партнёрских отношений между инициаторами региональных и частных проектов.

«мы рады, что в образовательной программе форума на площадке рязанского государственного университета состоится обсуждение вопросов, связанных с исследованиями социокультурной среды древних городов, — сказала ИО ректора РГУ имени с.а. есенина Оксана исаева. — тема конференции выбрана неслучайно. на протяжении 2018-2019 учебного года коллектив ргу проделал большую работу по подготовке заявки на открытие в нашем университете международной кафедры юнеско. мы надеемся, что деятельность этой кафедры повысит уровень научных исследований и внесёт свой вклад в усиление международной активности нашего вуза».

В рамках конференции участники обсудили вопросы истории, историографии, исследования художественной культуры древних городов, а также их туристический потенциал.

Так, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Анна Александрова выступила с докладом «Современные методики продвижения исторических городов как туристских дестинаций». Она рассказала, что во всем мире обостряется конкурентная борьба и туристские администрации вынуждены искать новые эффективные инструменты, чтобы привлекать большее количество туристов и получать с этого доход.

«сейчас прежние методы, такие как реклама или пиар-акции, уже не дают такого эффекта. поэтому критически важным фактором конкурентного преимущества сегодня становится использование интернет-технологий» , — рассказала она.

В своём выступлении профессор обратилась к опыту древнего портового города в Латвии Вентспилса, показала оформление сайта города и рассказала о том, как Вентспилсу удалось пережить падение и за короткое время увеличить туристический поток почти на 30%.

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