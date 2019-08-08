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В Рязани обсудили проблемы сельских старост

В четверг, 8 августа, в Рязани прошла межрегиональная конференция по вопросам местного самоуправления и организации работы сельских старост. В ней приняли участие более 200 человек из разных регионов. Среди них представители Белгородской, Калужской, Костромской, Липецкой, Новгородской, Новосибирской, Рязанской и Тамбовской областей.

Участие в конференции принял губернатор Рязанской области Николай Любимов.

– Институт сельских старост, как и развитие местного самоуправления, крайне важны для нас. Подобные мероприятия проводятся уже не первый раз. Мы стараемся развивать институт сельских старост максимально быстро и эффективно. Это необходимая составляющая для налаживания связи между публичной властью и населением в стране, – сказал Николай Любимов.

Главные цели конференции – привлечение людей к участию в местном самоуправлении и обмен опытом с коллегами из других регионов.

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