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В 2019 году на повышение безопасности дорог в Рязанской области направят 345 млн рублей

Во вторник, 20 августа, губернатор Николай Любимов провёл выездное заседание правительства Рязанской области в Михайловском районе.

Участники заседания одобрили проект постановления правительства, устанавливающий порядок организации и осуществления регионального государственного контроля в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости в регионе. Основными задачами данной работы являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений компаниями, привлекающими денежные средства таким образом.

Скорректированы объёмы финансирования на 2019 год по ряду направлений областной программы по развитию образования и молодежной политики. Так, увеличена сумма средств на оплату труда работников в муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждениях, а также на приобретение оборудования, учебных пособий для ссузов и капитальный ремонт здания Центра цифрового образования детей в рамках реализации региональных проектов «Молодые профессионалы» и «Цифровая образовательная среда». Кроме того, предусмотрены субсидии на создание в школьных музеях военно-патриотического профиля экспозиций, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Утверждены изменения, согласно которым за министерством образования и молодежной политики региона закреплены дополнительные полномочия по организации и проведению олимпиад, конкурсов, спортивных мероприятий, которые направлены на выявление и поддержку талантливых детей, развитие у подрастающего поколения интереса к научной деятельности, занятиям физкультурой, здоровому образу жизни, на пропаганду интеллектуальных, творческих, спортивных достижений школьников.

Уточнены объемы субсидий региональной госпрограммы «Развитие культуры и туризма», которые предоставляются социально ориентированным НКО на проведение мероприятий, направленных на продвижение академической музыки русских композиторов. Бюджетам муниципальных образований распределены средства на комплектование в 2019 году книжных фондов библиотек, оснащение музыкальными инструментами и оборудованием детских школ искусств.

На 2020 и 2021 годы запланированы 80 млн. рублей субсидий на организацию регулярных перевозок по муниципальным маршрутам в пригородном сообщении, сообщает сайт регионального правительства. В 2019 году на 345 млн. рублей увеличено финансирование программы «Дорожное хозяйство и транспорт». Средства будут направлены на повышение безопасности трасс в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», приведение в нормативное состояние местных автодорог, в том числе ведущих к значимым социальным и производственным объектам на селе.

В соответствии с действующим законодательством внесены изменения в порядок предоставления грантов на поддержку начинающих фермеров и развитие семейных животноводческих ферм, на вовлечение в оборот неиспользуемых сельхозугодий, мероприятия по мелиорации земель в рамках федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса». Одобрены изменения, утверждающие механизм доплаты бюджетных средств производителям молока, племенным хозяйствам, по которым ранее были приняты положительные решения о предоставлении субсидий.

Расширен перечень региональных услуг, оказываемых через многофункциональные центры в сфере имущественных и земельных отношений.

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