Представители рязанских предприятий приняли участие в тренинге «Основы бережливого производства»

Во вторник, 27 августа, в конгресс-отеле «Амакс» стартовал тренинг «Основы бережливого производства». Он проходит в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Рязанская область присоединилась к этому проекту в числе первых двадцати регионов в 2018 году.

Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» комплексно подходит к повышению производительности труда и состоит из трёх федеральных проектов: «Системные меры», «Адресная поддержка» и «Поддержка занятости».



Участниками тренинга стали первые представители четырёх рязанских предприятий, всего более пятидесяти человек. Подобный тренинг в Рязани организуется впервые.

«начиная с этого года мы уже активно участвуем в данном проекте, на территории нашего региона реализуется три проекта в рамках национального, — отметила заместитель председателя правительства РЯЗАНСКОЙ области светлана горячкина. — это «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях Рязанской области» и «Системные меры по повышению производительности труда в Рязанской области». задачи перед нами стоят глобальные: до 2024 года мы должны повысить производительность труда по рязанской области почти на 30%. а наши предприятия-участники проекта должны эту задачу выполнить за первые три года участия в этом проекте».

Часть предприятий будут реализовывать программу повышения производительности труда под руководством Федерального центра компетенций, а другая часть — под руководством Регионального центра, руководителем которого является Оксана Любимова. 33 предприятия будут реализовывать программу самостоятельно.

Также Светлана Горячкина подчеркнула, что проект является уникальным, поскольку для всех предприятий предусмотрены обучающие семинары и тренинги.

Заместитель генерального директора по обучению Федерального центра компетенций Ирина Жук рассказала об основных принципах и инструментах бережливого производства.

«сегодняшнее обучение преследует три цели, — сказала ирина жук. — объяснить основные инструменты бережливого производства, и как они работают применительно к реальному производству. кроме того, создать мотивацию для дальнейшего обучения, а также показать, какая связь между действиями и финансовыми результатами. ведь в этом базовом обучении важно не только рассказать обо всех инструментах, но и заложить понимание того, как одни вещи влияют на другие» .

Форум будет длиться несколько дней. Первый день участники посвятят теории, а остальные три дня будут применять полученные знания на практике на своих предприятиях.