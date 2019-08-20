В понедельник, 19 августа, губернатор Рязанской области Николай Любимов встретился с ректором Московского государственного института культуры (МГИК) Арсением Мироновым. Участие во встрече принял министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов.

Он обсудили итоги II Международного форума древних городов, который проходил в регионе с 14 по 17 августа. Николай Любимов отметил, что преподаватели и студенты Рязанского филиала МГИК активно участвовали в подготовке и проведении мероприятий форума.

Губернатор поблагодарил ректора Московского государственного института культуры Арсения Миронова за вклад в организацию форума древних городов и выразил уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве.