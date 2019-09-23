Николай Любимов встретился с коллективом Рязанского онкодиспансера

23 сентября Николай Любимов встретился с коллективом Рязанского областного онкодиспансера. Об этом сообщает сайт правительства Рязанской области.

Любимов подчеркнул, что клиника должна иметь современную базу и возможности для развития.

— Вопрос о строительстве нового корпуса онкодиспансера мы постоянно поднимаем на федеральном уровне. Состояние старого здания не выдерживает никакой критики. Мы уже почти год работаем с федеральным министерством здравоохранения, заручились поддержкой Совета Федерации РФ, –рассказал глава региона.

Губернатор сообщил, что уже завершена разработка проектно-сметной документации на строительство нового корпуса, получены положительные заключения государственной экспертизы. Стоимость объекта составила порядка 5,4 млрд рублей.

— Необходимо сделать всё возможное для того, чтобы строительство нового корпуса онкологического диспансера в Рязани было начато в следующем году. Это приоритетная задача, без решения которой мы не сможем серьёзно продвинуться в достижении национальных целей, – сказал глава региона.

Врачи онкодиспансера подняли вопрос и о необходимости приобретения оборудования для проведения полноценных генетических исследований. Любимов дал поручение региональному минздраву сформировать заявку на закупку требуемого оборудования.