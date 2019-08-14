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На открытии Форума древних городов рязанцам показали рождение театра

В среду, 14 августа, на главной сцене у цирка на Лыбедском бульваре состоялась торжественная церемония открытия II Международного форума древних городов. Его участниками стали делегации из 52 древних городов 32 стран мира.

Поскольку 2019 год объявлен годом театра, то и основной темой форума стало театральное искусство.

Начался концерт с торжественного выноса флагов стран-участниц. Затем рязанцев и гостей города поприветствовали Губернатор Рязанской области Николай Любимов и заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

«Форум древних городов — наш долгосрочный проект, который был поддержан комиссией российской федерации по делам юнеско, министерством иностранных дел россии и федеральным министерством культуры, — сказал николай любимов. — в этому году участников из других стран почти в два раза больше. это говорит о том, что вопросы, которые сегодня актуальны для городов с многовековой историей, объединяют большое количество людей. нам предстоит ещё многое сделать, чтобы и жителям, и туристам было комфортно в наших городах. поэтому лучший опыт такой работы должен обязательно изучаться и тиражироваться» .

В этот вечер зрители увидели рождение театра из первобытных обрядов, танцев и песен. Но обряды сами по себе, как считают многие искусствоведы, еще не были театром. Театр появился тогда, когда обрёл зрителя.

«Древние города — именно они хранят историческое наследие своих наций, — подчеркнула алла манилова. — они связывают поколения, передают в новые времена свои уникальные традиции. вот почему без наследия исторических городов не может быть ни настоящей культуры, ни будущей. культура может только объединять, и в этом — главный смысл того, что начинает происходить здесь, в рязани» .

На сцене словно в цветном калейдоскопе сменяли друг друга театры из разных стран — Японии, Египта, Греции… А ещё из разных эпох — начиная с античности и заканчивая современными постановками. Так, рязанскими актёрами был показан отрывок из спектакля «Яр» по повести Сергея Есенина — первому и единственному прозаическому произведению великого рязанского поэта.

Напомним, спектакли театров из семи стран будут проходить как на театральных сценах города, так и в открытом пространстве.  

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