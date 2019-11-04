На главную Рязань Общество День народного единства рязанцы отметили патриотическими песнями и национальными танцами
РязаньОбществоОрганы властиПравительство

День народного единства рязанцы отметили патриотическими песнями и национальными танцами

В понедельник, 4 ноября, в Рязанском музыкальном театре состоялся концерт «Песни России», посвященный Дню народного единства. Порадовали зрителей своими творческими навыками солисты и творческие коллективы, неоднократно принимавшие участие в региональных и общероссийских фестивалях и конкурсах.

Концерт посетил губернатор Рязанской области Николай Любимов. Он рассказал об истоках праздника, напомнил рязанцам о необходимости помнить свою историю и быть истинными патриотами своей страны.

– Истоки празднования Дня народного единства уходят в далекое прошлое. Тот урок истории мы не должны забывать. Пусть над нами всегда будет мирное небо, а в наших домах – благоденствие и процветание, – отметил Николай Любимов.

На протяжении концерта рязанцы слушали песни о России, а также познакомились с культурой разных национальностей, которые проживают в Рязанской области. Выступили на сцене артисты хора и балета Рязанского музыкального театра; Балетная группа Государственного академического Рязанского русского народного хора Рязанской филармонии, Татарский вокальный ансамбль «Поль Бостон» и другие.

День народного единства – праздник, который является символом национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее России всех жителей нашей многонациональной страны.

Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»