День народного единства рязанцы отметили патриотическими песнями и национальными танцами

В понедельник, 4 ноября, в Рязанском музыкальном театре состоялся концерт «Песни России», посвященный Дню народного единства. Порадовали зрителей своими творческими навыками солисты и творческие коллективы, неоднократно принимавшие участие в региональных и общероссийских фестивалях и конкурсах.

Концерт посетил губернатор Рязанской области Николай Любимов. Он рассказал об истоках праздника, напомнил рязанцам о необходимости помнить свою историю и быть истинными патриотами своей страны.

– Истоки празднования Дня народного единства уходят в далекое прошлое. Тот урок истории мы не должны забывать. Пусть над нами всегда будет мирное небо, а в наших домах – благоденствие и процветание, – отметил Николай Любимов.

На протяжении концерта рязанцы слушали песни о России, а также познакомились с культурой разных национальностей, которые проживают в Рязанской области. Выступили на сцене артисты хора и балета Рязанского музыкального театра; Балетная группа Государственного академического Рязанского русского народного хора Рязанской филармонии, Татарский вокальный ансамбль «Поль Бостон» и другие.

День народного единства – праздник, который является символом национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее России всех жителей нашей многонациональной страны.