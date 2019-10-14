На главную Рязань Власть Жители Шилова выбрали территорию для благоустройства
РязаньВластьОрганы властиОблдума

Жители Шилова выбрали территорию для благоустройства


В пятницу, 11 октября, жители Шилова выбрали территорию для благоустройства в 2020 году. Участки для рейтингового голосования посетил председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин. Об этом сообщает сайт облдумы.
Шиловцы активно обсуждали проекты, выбирая из двух объектов: мемориального комплекса воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам, ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС и территории районного Дома культуры.
– Жители сами должны определять, какие объекты нужно благоустроить, – в этом главный принцип программы по созданию комфортной городской среды, – отметил Аркадий Фомин. – Для людей действительно важно, как будет меняться родной поселок. Спасибо всем, кто принял участие в голосовании.

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Рязанской области проходит региональная стажировка участников образовательной программы подготовки управленческих кадров

Рязанский губернатор сделал селфи на форуме «Национальные проекты – этап “реализация”»

В прошлом году Контрольно-счётная палата Рязани выявила в три раза больше нарушений, чем годом...