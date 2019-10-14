

В пятницу, 11 октября, жители Шилова выбрали территорию для благоустройства в 2020 году. Участки для рейтингового голосования посетил председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин. Об этом сообщает сайт облдумы.

Шиловцы активно обсуждали проекты, выбирая из двух объектов: мемориального комплекса воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам, ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС и территории районного Дома культуры.

– Жители сами должны определять, какие объекты нужно благоустроить, – в этом главный принцип программы по созданию комфортной городской среды, – отметил Аркадий Фомин. – Для людей действительно важно, как будет меняться родной поселок. Спасибо всем, кто принял участие в голосовании.