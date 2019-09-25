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За границы Рязани формально вывели свалку и нефтепровод


25 сентября депутаты Рязанской областной Думы приняли поправки, изменяющие границы Рязани и Рязанского района.
Участок площадью 130,72 га передали Турлатовскому сельскому поселению. По этому участку проходят магистральные нефтепроводы «Транснефти», которые нуждаются в реконструкции, а по закону реконструкцию нельзя проводить из-за нахождения объектов в границах населённого пункта.
Участок 46,5 га теперь относится к Семёновскому сельскому поселению, так как на участке находится городская свалка, которая не может располагаться в черте населённых пунктов.
Глава администрации Рязанского района подчеркнула, что сельские поселения получат дополнительные доходы в бюджет. Казна Семёновского поселения пополнится на 6 миллионов рублей, Турлатовского – на 3 миллиона рублей.

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