За границы Рязани формально вывели свалку и нефтепровод



25 сентября депутаты Рязанской областной Думы приняли поправки, изменяющие границы Рязани и Рязанского района.

Участок площадью 130,72 га передали Турлатовскому сельскому поселению. По этому участку проходят магистральные нефтепроводы «Транснефти», которые нуждаются в реконструкции, а по закону реконструкцию нельзя проводить из-за нахождения объектов в границах населённого пункта.

Участок 46,5 га теперь относится к Семёновскому сельскому поселению, так как на участке находится городская свалка, которая не может располагаться в черте населённых пунктов.

Глава администрации Рязанского района подчеркнула, что сельские поселения получат дополнительные доходы в бюджет. Казна Семёновского поселения пополнится на 6 миллионов рублей, Турлатовского – на 3 миллиона рублей.