В Рязанской облдуме обсудили взаимодействие с гражданским обществом



16 сентября в Рязанской областной Думе заседание «круглого стола» на тему: «Открытый парламент и институты гражданского общества: взаимодействие и сотрудничество. Об этом сообщает сайт Рязанской областной Думы.

В обсуждении приняли участие заместитель председателя областной Думы Михаил Кривцов, глава Общественной палаты региона Наталья Гришина, депутаты, представители Общественной палаты, Молодёжного парламента при областной Думе, эксперты. Заместитель председателя областной Думы Михаил Кривцов отметил, что вопросы взаимодействия и сотрудничества депутатского корпуса с институтами гражданского общества имеют первостепенное значение для формирования нового качества отечественного законодательства. Также он отметил тенденцию расширения контролирующих функций регионального парламента посредством ежегодных отчётов в областной Думе о деятельности регионального правительства, управления УВД, Контрольно — счётной палаты, уполномоченных по правам человека, по правам ребенка, по защите прав предпринимателей.

– Это очень важно, что на площадке регионального парламента информация о деятельности органов власти, институтов гражданского общества становится публичной, через депутатов люди могут задать вопросы, которые их волнуют, – сказал Михаил Кривцов.

Татьяна Панфилова рассказала о публичных и депутатских слушаниях по наиболее значимым законопроектам, расширенные заседания комитетов Думы, обсуждения наиболее важных для муниципалитетов вопросов на площадке Совета председателей представительных органов власти при Рязанской областной Думе и Ассоциации «Совет муниципальных образований Рязанской области».

Участники «круглого стола» в своих выступлениях также озвучили предложения по дальнейшему развитию взаимоотношений регионального парламента с институтами гражданского общества.