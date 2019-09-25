В Рязанской области узаконили букмекерские конторы ради налогов



25 сентября Рязанская облдума приняла решение о внесении изменений в региональный закон о запрете игорного бизнеса, которые узаконили деятельность букмекерских контор на территории области.

Букмекерские конторы работали и до принятия этих изменений по лицензии Федеральной налоговой службы, пояснил председатель бюджетного комитета Михаил Агапкин. Легализация букмекеров позволит региону получить дополнительный доход, считают разработчики изменений в закон.

Согласно изменениям ставка налога на игорный бизнес оставит 14 тысяч рублей за пункт приёма ставок, 250 тысяч — за обычный процессинговый центр, 3 миллиона — за процессинговый центр интерактивных ставок. Предполагается, что букмекеры будут финансировать рязанский спорт, заключив договоры с федерациями.

Агапкин отметил, что Рязанская область входит в число 9 регионов, где букмекеры до сих пор были запрещены, в других регионах таких запретов нет.

Закон вступит в силу 1 декабря.