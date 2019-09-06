В Рязани прошёл праздник многодетных семей



5 сентября в Рязанском областном художественном музее им. И.П. Пожалостина прошёл праздник многодетных семей «Здравствуй, школа!». Об этом сообщает сайт Рязанской областной Думы.

В нём приняли участие члены Союза многодетных семей из разных районов области. Участников встречи приветствовала председатель комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Рязанской областной Думы Татьяна Панфилова. От имени председателя регионального парламента и депутатов она поздравила присутствующих с началом нового учебного года, пожелав, чтобы в семьях любовь родителей и детей всегда была взаимной.

Руководитель АНО «Союз многодетных семей» Татьяна Кулаева рассказала о проектах, реализуемых организацией, отметив, что подобные встречи стали доброй традицией.

– Очень приятно, что у нас сегодня в гостях люди, которые обеспокоены тем, что происходит в регионе и стране в сфере демографии. Наша задача – всемерно укреплять статус многодетной семьи. Главное сейчас – вернуть детей к традиционным культурным ценностям, – сообщила она.

На празднике для ребят была проведена беспроигрышная лотерея. Перед аудиторией с творческими номерами выступили воспитанники рязанских школ искусств.