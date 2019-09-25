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В бюджет Рязанской области поступило более 150 миллионов рублей на дороги

Ремонт дороги к селу Ижевское

25 сентября на заседании Рязанской областной Думы депутаты приняли решение о внесении изменений в бюджет региона. Изменения, в частности, связаны с поступлением в бюджет дополнительных федеральных целевых средств в размере более 260 миллионов рублей. Из них 152
миллиона пойдут на дорожную деятельность, более 18 миллионов рублей — на создание дополнительных мест для детей от 2 до 3 лет в детских садах, более 18 миллионов рублей — на лекарства и специализированное питание для детей-инвалидов. В целях сохранения достигнутого уровня заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы расходы регионального бюджета увеличатся более чем на 230 миллионов рублей.

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