В бюджет Рязанской области поступило более 150 миллионов рублей на дороги

25 сентября на заседании Рязанской областной Думы депутаты приняли решение о внесении изменений в бюджет региона. Изменения, в частности, связаны с поступлением в бюджет дополнительных федеральных целевых средств в размере более 260 миллионов рублей. Из них 152

миллиона пойдут на дорожную деятельность, более 18 миллионов рублей — на создание дополнительных мест для детей от 2 до 3 лет в детских садах, более 18 миллионов рублей — на лекарства и специализированное питание для детей-инвалидов. В целях сохранения достигнутого уровня заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы расходы регионального бюджета увеличатся более чем на 230 миллионов рублей.