Сельским депутатам упростили порядок подачи декларации о доходах и имуществе



25 сентября на заседании Рязанской областной Думы депутаты приняли решение об у прощении порядка подачи сведений о доходах и имуществе для сельских депутатов и внесли соответствующие изменения в региональный закон. Теперь сельские депутаты, работающие на непостоянной основе, должны предоставить сведения только в случае совершения в течение отчётного года сделок по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг и акций, превышающий общий доход депутата и его супруги за три последних года, предшествующих отчётном периоду. В случае если в отчётном периоде таких сделок не совершалось, сельские депутаты обязаны сообщить об этом высшему должностному лицу субъекта РФ. Депутат Татьяна Панфилова пояснила, что сельские депутаты — в основном, бюджетники и пенсионеры, поэтому необходимость упрощения порядка подачи деклараций для них давно обсуждалась и соответствующие изменения уже приняты на федеральном уровне.

Депутат Виктор Малюгин высказал возражения против принятия решения, отметив, что в числе бюджетников есть главврачи, директора школ, заместители директоров со значительными доходами. По мнению Малюгина, закон о борьбе с коррупцией должен быть един для всех.

Я хотел бы заступиться и за уважаемых врачей, за учителей, — ответил председатель регионального парламента Аркадий Фомин. — Говорить о каких-то их нелегальных доходах, платных услугах я бы не стал. Это действительно люди, добросовестно выполняющие свою работу, получающие зарплату в одном учреждении, где все прозрачно, публично. У нас здесь широкое представительство педагогов, врачей в Думе. Коллеги, давайте внимательнее относиться к фразам, которые мы в адрес целого сообщества направляем.