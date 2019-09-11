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Рязанская облдума утвердила прожиточный минимум пенсионера на будущий год

11 сентября на внеочередном заседании Рязанской областной Думы депутаты утвердили прожиточный минимум пенсионера на 2020 год.

Министр труда и социальной защиты населения региона Валерий Емец сообщил, что в текущем году федеральным законодательством изменён порядок исчисления величины прожиточного минимума. Ранее она формировалась каждым субъектом РФ самостоятельно. Сейчас расчёт осуществляется по утверждённым правительством РФ правилам. Прожиточный минимум составил 8694 рубля

Установление прожиточного минимума пенсионера необходимо для своевременного расчёта размера социальных выплат, которые в регионе получают порядка 30 тысяч человек, подчеркнул Емец.
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