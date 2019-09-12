11 сентября Рязанская областная Дума внесла изменения в закон «Об установлении методик распределения субвенций на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях».
Закон устанавливает корректирующий коэффициент, связанный с невозможностью достижения нормативной наполняемости классов в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в рабочих посёлках (посёлках городского типа) и наличием структурных подразделений.
Министр образования и молодёжной политики региона Ольга Щетинкина подчеркнула, что принятие закона не скажется на качестве образовательных услуг.
Рязанская облдума утвердила методику распределения субвенций на образовательную деятельность
11 сентября Рязанская областная Дума внесла изменения в закон «Об установлении методик распределения субвенций на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях».
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