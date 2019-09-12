Рязанская облдума утвердила методику распределения субвенций на образовательную деятельность

11 сентября Рязанская областная Дума внесла изменения в закон «Об установлении методик распределения субвенций на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях».

Закон устанавливает корректирующий коэффициент, связанный с невозможностью достижения нормативной наполняемости классов в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в рабочих посёлках (посёлках городского типа) и наличием структурных подразделений.

Министр образования и молодёжной политики региона Ольга Щетинкина подчеркнула, что принятие закона не скажется на качестве образовательных услуг.