Рязанская облдума рекомендовала правительству найти новое здание для физкультурного диспансера



25 сентября на заседании Рязанской областной Думы депутаты приняли рекомендации по итогам проведения в Думе «правительственного часа» на тему «Состояние, проблемы и перспективы развития массового спорта и спорта высших достижений в Рязанской области».

Депутаты предложили правительству найти новое, более приспособленное помещение для Рязанского областного врачебно-физкультурного диспансера, принять необходимые решения по его оснащению современным реабилитационным и диагностическим оборудованием и увеличению штата врачей.

Кроме того, Дума предложила увеличить цифры приёма в Рязанский педагогический колледж на для подготовки по специальности «Физическая культура», так как в спортивных учреждениях региона не хватает тренеров.

Депутаты также считают, что в Рязанской области необходимо разработать концепцию развития игровых видов спорта.