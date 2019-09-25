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Рязанская облдума рекомендовала правительству найти новое здание для физкультурного диспансера


25 сентября на заседании Рязанской областной Думы депутаты приняли рекомендации по итогам проведения в Думе «правительственного часа» на тему «Состояние, проблемы и перспективы развития массового спорта и спорта высших достижений в Рязанской области».
Депутаты предложили правительству найти новое, более приспособленное помещение для Рязанского областного врачебно-физкультурного диспансера, принять необходимые решения по его оснащению современным реабилитационным и диагностическим оборудованием и увеличению штата врачей.
Кроме того, Дума предложила увеличить цифры приёма в Рязанский педагогический колледж на для подготовки по специальности «Физическая культура», так как в спортивных учреждениях региона не хватает тренеров.
Депутаты также считают, что в Рязанской области необходимо разработать концепцию развития игровых видов спорта.

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