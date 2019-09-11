Рязанская облдума открыла осеннюю сессию внеочередным заседанием

11 сентября Рязанская областная Дума открыла осеннюю сессию внеочередным заседанием для оперативного рассмотрения вопроса о прожиточном минимуме пенсионера на 2020 год.

Принятие закона о прожиточном минимуме пенсионера необходимо для расчёта социальных выплат, — отметил председатель облдумы Аркадий Фомин, открывая заседание.

Фомин также рассказал об основных направлениях работы Думы в предстоящую сессию. Центральным вопросом глава регионального парламента назвал формирование бюджета области на ближайшие три года. Главный финансовый документ будет разрабатываться в тесном взаимодействии с правительством региона, подчеркнул Фомин.

В рамках реализации послания президента парламент вместе с исполнительными органами власти будет принимать эффективные меры поддержки семей с детьми, в частности, сосредоточится на возможном расширении направлений использования регионального материнского капитала и продлении его действия.

Ещё одним важным направлением работы Думы станет тема экологии. Фомин сообщил, что в Думу приходит много жалоб на экологическую ситуацию от жителей.

Региональный парламент продолжит работу по созданию благоприятных условий для инвесторов, в частности , рассмотрит возможности снижения налога на прибыль для участников региональных инвестиционных проектов.