Аркадий Фомин поздравил дорожников с профессиональным праздником





Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин поздравил работников дорожной отрасли с профессиональным праздником. Публикуем полный текст поздравления.

Уважаемые работники дорожной отрасли Рязанской области!

От имени депутатов Рязанской областной Думы и себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником!

Дорожное хозяйство – неотъемлемая составляющая единой транспортной системы страны, от эффективной работы которой во многом зависят непрерывное сообщение между городами и регионами, устойчивое развитие и конкурентоспособность отечественной экономики, качество жизни людей.

С каждым годом интенсивность транспортного движения растет, увеличивается нагрузка на дорожное хозяйство, поэтому важно не только качественное строительство дорог и инженерных сооружений, но и обеспечение их сохранности, надёжности эксплуатационных качеств. Безусловно, это требует высокой квалификации, широкого внедрения инновационных практик, новейших технологий и материалов.

Сегодня перед вами стоят ответственные задачи по укреплению кадрового потенциала отрасли, использованию передовых логистических методик, обеспечению безопасности дорожного движения, с которыми благодаря вашему профессионализму, ответственности и рациональному подходу к делу вы успешно справитесь.

Желаю крепкого здоровья, счастья, стабильности и благополучия вам и вашим семьям!

А. В. Фомин, председатель Рязанской областной Думы, секретарь Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия»