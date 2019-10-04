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Аркадий Фомин: Мы гордимся рязанскими учителями


Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин поздравил учителей с профессиональным праздником. Приводим полный текст поздравления.
Уважаемые учителя, работники сферы образования!
От имени депутатов Рязанской областной Думы и себя лично поздравляю вас с замечательным праздником – Международным днём учителя!
Педагог – это не только профессия, но и высокое звание. Именно от вас зависит судьба молодого поколения, а значит, будущее нашей страны, родного края. Своим неустанным трудом и постоянным творческим поиском вы формируете интеллектуальный потенциал России.
В современном обществе знания являются главным ресурсом, бесценным капиталом, поэтому развитие образования неизменно остается одним из приоритетов государственной и региональной политики. В области реализуются меры по повышению социального статуса учителя, созданию условий для профессионального роста, укреплению материально-технической базы школ, внедрению современных подходов в обучении. Регион активно участвует в реализации основных федеральных проектов национального проекта «Образование».
Мы гордимся рязанскими учителями. Здесь работают истинные мастера своего дела, талантливые, целеустремленные люди. Из 9 тысяч педагогов области около 200 носят почётное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации», двое имеют звание «Народный учитель Российской Федерации», более 200 педагогических работников ежегодно награждаются ведомственными наградами, медалями, становятся лауреатами и победителями престижных конкурсов.
Примите слова благодарности за преданность своему делу, любовь к детям, мудрость и энтузиазм!
Желаю вам счастья, успехов, благополучия и крепкого здоровья! Пусть ученики всегда радуют вас своими достижениями!
А. В. Фомин, председатель Рязанской областной Думы, секретарь Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия»


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