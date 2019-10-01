Аркадий Фомин: История старшего поколения – это история героических военных побед, трудовых подвигов



Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин поздравил представителей старшего поколения с Международным днём пожилых людей. Публикуем полный текст поздравления.

Уважаемые представители старшего поколения, ветераны!

От имени депутатов Рязанской областной Думы и себя лично поздравляю вас с Международным днем пожилых людей!

Сегодня со словами глубокого уважения и признательности мы обращаемся к нашим старшим землякам, родным и близким людям, чтобы поблагодарить их за всё, что они сделали для развития нашего региона и всей страны, для сохранения и приумножения наших культурно-исторических традиций, духовно-нравственных ценностей.

История старшего поколения – это история героических военных побед, трудовых подвигов, история сотен городов и деревень, тысяч трудовых коллективов и миллионов семей.

Вы прошли непростой жизненный путь: своим трудом, мастерством и энтузиазмом создавали фундамент сегодняшней жизни и до сих пор остаетесь примером мужества, стойкости и патриотизма для всех нас. Многие из вас, несмотря на годы, продолжают работать на производстве и в общественных организациях, занимаются спортом, принимают активное участие в воспитании подрастающего поколения.

Социальная защита пожилых людей является приоритетным направлением деятельности органов власти. Создание достойных условий для активного, здорового долголетия – системная многоплановая работа. В нашем регионе действует ряд законов, программы и проекты, направленные на поддержку пенсионеров и ветеранов. Но и каждый из нас должен сделать так, чтобы люди серебряного возраста чувствовали востребованность, всегда были окружены вниманием и душевным теплом.

Желаю вам благополучия, оптимизма и душевной гармонии! Пусть преумножится все самое хорошее! Будьте здоровы!

А. В. Фомин, председатель Рязанской областной Думы, секретарь Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия»