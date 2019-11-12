Юлия Рокотянская: Славный путь УРТ будет продолжен с обновлённой техникой и новыми направлениями



Во вторник, 12 ноября, во Дворце молодёжи, прошло торжественное собрание в честь юбилея Управления рязанского троллейбуса. Об этом сообщает сайт Рязанской городской Думы.

От депутатского корпуса Рязанской городской Думы к сотрудникам УРТ обратилась глава муниципального образования Юлия Рокотянская.

– Сегодня мы благодарим водителей и диспетчеров, кондукторов и инженеров и всех технических работников, которые обслуживают наш родной городской транспорт. Уверена, что славный путь предприятия будет продолжен с обновленной техникой и новыми направлениями, – отметила Юлия Рокотянская.

Лучшие сотрудники были отмечены наградами.

Первая очередь троллейбусной линии длиной 4,3 км от станции Рязань-2 до современной Театральной площади была пущена в ноябре 1949 года. В 1950 году троллейбусы курсировали уже до посёлка Дягилево, в 1954 году была проведена троллейбусная линия на речную пристань, в 1956 году – в Горрощу, в 1959 году – на площадь Попова. В 1974 году троллейбус был пущен в Песочню, в 1975 году – в Канищево. В 2011 году был открыт новый троллейбусный маршрут через проезд Шабулина и Кузьмин овраг.