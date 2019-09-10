

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская прокомментировала назначение Елены Сорокиной на пост главы администрации Рязани.

Рокотянская отметила, что вопрос о назначении мэра города являлся «наболевшим» для горожан, потому что долгое время не решался. Она выразила удовлетворение по поводу назначения Сорокиной.

– 31 депутат проголосовал сегодня за её кандидатуру, – сказала председатель гордумы. – За время работы в администрации Елена Борисовна показала себя профессионалом, надеюсь, все проблемы города будут решаться конструктивно и в тесном взаимодействии с депутатским корпусом.

10 сентября Рязанская гордума назначила главой администрации Рязани Елену Сорокину. Её кандидатура набрала 31 голос, 5 депутатов проголосовали против. Пост главы администрации оставался вакантным два года.