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Юлия Рокотянская прокомментировала назначение Елены Сорокиной на пост главы администрации Рязани


Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская прокомментировала назначение Елены Сорокиной на пост главы администрации Рязани.

Рокотянская отметила, что вопрос о назначении мэра города являлся «наболевшим» для горожан, потому что долгое время не решался. Она выразила удовлетворение по поводу назначения Сорокиной.

– 31 депутат проголосовал сегодня за её кандидатуру, – сказала председатель гордумы. – За время работы в администрации Елена Борисовна показала себя профессионалом, надеюсь, все проблемы города будут решаться конструктивно и в тесном взаимодействии с депутатским корпусом.

10 сентября Рязанская гордума назначила главой администрации Рязани Елену Сорокину. Её кандидатура набрала 31 голос, 5 депутатов проголосовали против. Пост главы администрации оставался вакантным два года.

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