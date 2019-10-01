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Юлия Рокотянская поздравила рязанцев с Днём пожилых людей


Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская поздравила рязанцев с Днём пожилых людей. Публикуем полный текст поздравления.
Дорогие рязанцы!
1 октября мы отмечаем важный и очень душевный праздник – Международный день пожилых людей. Это замечательный повод, чтобы поблагодарить наших родных и близких «серебряного возраста» за бесценный опыт, мудрость и доброту. Спасибо, что вы щедро делитесь этими богатствами с нами.
На долю старшего поколения выпало много жизненных тягот. Ветераны войны и труда, труженики тыла, вашими стараниями креп наш город и славилась страна. Вы учите нас быть сильными духом, любить Родину и никогда не унывать.
Повышение качества жизни пожилых рязанцев сегодня в центре внимания власти. Взят курс на укрепление здоровья населения, улучшение медицинского обслуживания и мер социальной поддержки.
От имени депутатов Рязанской городской Думы и от себя лично поздравляю рязанцев «серебряного возраста» с Днем пожилых людей! Желаю вам неугасимой энергии, бодрости духа, крепкого здоровья и активного долголетия. Пусть душа остается молодой, а сердце каждый день наполняется радостью!
Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Ю. В. Рокотянская

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