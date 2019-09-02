В Рязанской ДОКБ прошёл День знаний



2 сентября в Рязанской областной детской клинической больнице имени Н.В. Дмитриевой состоялся День знаний. Об этом сообщает сайт Рязанской городской Думы.

Для ребят-первоклассников прозвучал «первый звонок» и прошла развлекательная программа с участием учеников и преподавателей школы № 56. С началом учебного года ребят и их родителей поздравила глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская. Она пожелала юным пациентам успехов в учебе и скорейшего выздоровления. Все ребята, присутствующие на празднике, получили подарки.