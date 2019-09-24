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В Рязани увеличатся расходы на капремонт коммунальной инфраструктуры


24 сентября на заседании комитета по бюджету и налоговой политике Рязанской городской думы депутаты рассмотрели изменения в бюджет 2019 года и плановый период 2020-2021 годов. Согласно изменениям, в бюджете более чем на 100 миллионов рублей увеличатся расходы на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Также на более чем на 130 миллионов увеличатся расходы на реконструкцию детских садов, на 50 миллионов – на ремонт образовательных учреждений. Дополнительные средства поступят из бюджетов вышестоящих уровней.
Вопрос о внесении изменений в бюджет вынесен на рассмотрение на заседании Рязанской гордумы.

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