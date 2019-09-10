В микрорайоне Недостоево открылась школа баскетбола



В микрорайоне Недостоево на базе школы № 70 состоялось открытие отделения баскетбола спортивной школы «Единство». Об этом сообщает сайт Рязанской гордумы.

Школа баскетбола открылась при поддержке председателя комитета по бюджету и налоговой политике городской Думы Галины Трушиной и заместителя председателя комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности Думы Александра Лемдянова

На торжественном мероприятии присутствовали президент Рязанской областной федерации баскетбола Александр Жукаев, депутаты РГД, учащиеся начальных классов, родители, педагоги и студенты баскетбольной команды РГУ им. С. Есенина.

Для детей был проведен мастер-класс выпускниками спортивной школы «Единство» и студентами РГУ им. С. А. Есенина.

После выступления баскетболистов представители власти торжественно вручили ребятам баскетбольные мячи.