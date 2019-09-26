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Рязанская гордума утвердила кандидатуры заместителей Елены Сорокиной


26 сентября на заседании Рязанской городской Думы депутаты большинством голосов приняли решение поддержать кандидатуры трёх заместителей главы администрации Рязани Елены Сорокиной.
Вопросы городского хозяйства будет курировать Владимир Бурмистров; финансы, экономику и имущественный блок – Игорь Тишин; социальную сферу – Надежда Штевнина.
Депутаты ЛДПР высказали критику в адрес такого решения, указав на то, что среди замов главы администрации «нет представителей оппозиции». Кандидаты на должности в ответ на вопрос председателя гордумы Юлии Рокотянской об их партийной принадлежности, ответили, что ни к какой партии не принадлежат.

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