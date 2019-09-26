Рязанская гордума приняла решение о реорганизации РСУ №1 и УРТ

В четверг, 26 сентября, Рязанская городская Дума приняла решение о реорганизации ряда муниципальных предприятий.

РСУ №1 будет преобразования в акционерное общество, 100% акций которого будут принадлежать муниципальному образованию. В результате реорганизации сохраняется возможность осуществления контроля за деятельностью АО, в бюджет города будут поступать отчисления от предприятия. Преобразование, как сообщает администрация, связано с тем, что РСУ №1 не выполняет социальных функций, действует на конкурентом рынке.

МУП «Информационно-кадастровый центр по землеустройству и градостроительству» присоединят к МП «Управление капитального строительства». Эта мера связана с нестабильным финансовым состоянием Центра на перенасыщенном такими услугами рынке.

Управление рязанского троллейбуса расширит свою деятельность за счёт осуществления автобусных перевозок «Автоколонны 1310». Форма реорганизации самой «Автоколонны 1310» будет определяться в соответствии с результатами процедуры банкротства. Часть автобусных перевозок в городе будет осуществлять частный инвестор, который, как планируется, будет отчислять 5-10% от оборота УРТ.

Водители «Автоколонны 1310», по утверждению и. о. заместителя главы администрации Рязани Владимира Бурмистрова, перейдут на работу в УРТ и к инвестору.