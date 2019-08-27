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На улице Новосёлов появилась новая детская площадка


Во дворе дома 3 на улице Новосёлов в рамках поддержки местных инициатив установлена новая детская площадка «Таинственный остров». Об этом сообщает сайт Рязанской городской Думы.
Всего в областном центре в 2019 году реализуется 25 подобных проектов. Поздравить рязанцев с открытием детской площадки пришли депутат Государственной Думы РФ Елена Митина и депутат Рязанской городской Думы Светлана Ворнакова.
Проект новой площадки подготовили активисты ТОС «Квартал Б жилого района Песочня». Теперь во дворе дома есть игровой комплекс, турник, брусья, качели, уличные тренажёры. Бюджет составил около 623 тысяч рублей.

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