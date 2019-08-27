На улице Новосёлов появилась новая детская площадка



Во дворе дома 3 на улице Новосёлов в рамках поддержки местных инициатив установлена новая детская площадка «Таинственный остров». Об этом сообщает сайт Рязанской городской Думы.

Всего в областном центре в 2019 году реализуется 25 подобных проектов. Поздравить рязанцев с открытием детской площадки пришли депутат Государственной Думы РФ Елена Митина и депутат Рязанской городской Думы Светлана Ворнакова.

Проект новой площадки подготовили активисты ТОС «Квартал Б жилого района Песочня». Теперь во дворе дома есть игровой комплекс, турник, брусья, качели, уличные тренажёры. Бюджет составил около 623 тысяч рублей.