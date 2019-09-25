Комитет Рязанской гордумы поддержал установку мемориальной доски Альберту Слюсарю



25 сентября на заседании комитета по социальным вопросам Рязанской городской Думы депутаты поддержали установку мемориальной доски Альберту Слюсарю.

Доску планируется установить на фасаде здания по улице Фрунзе, дом №2 с текстом: «В этом доме с 1989 по 2017 гг. жил Герой Советского Союза, генерал-лейтенант, Почётный гражданин города Рязани Альберт Евдокимович Слюсарь».

На заседании также прозвучало предложение установить в городе памятник Слюсарю, однако оно не нашло поддержки. Депутат Елена Волкова напомнила, что Дума ещё несколько лет назад обещала установить памятники малолетним узникам концлагерей и жертвам репрессий, однако эти планы до сих пор не реализованы. Она предложила сначала сделать то, что было запланировано ранее, а потом принимать решения о новых памятниках.

Вопрос об установке мемориальной доски вынесен на рассмотрение на заседание Рязанской гордумы.