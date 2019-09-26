Генплан Рязани изменён для строительства спортшколы и размещения объектов «Гардиан Стекло»



26 сентября на заседании Рязанской городской Думы депутаты внесли изменения в Генплан Рязани. В частности, участок возле лицея №52 перевели из зоны застройки многоэтажными жилыми домами и зоны лесопарков, городских лесов, зон отдыха в зону спортивных комплексов и сооружений. На этой территории запланировано строительство детской спортивной школы с бассейном.

Также депутаты поддержали изменения в Генплан в районе Южного промузла. Изменениями предусмотрено установление для территории зоны промышленных предприятий и коммунально-складских организаций. На участке планируется размещение промышленных объектов «Гардиан Стекло Рязань».

На заседании также внесены изменения в Правила землепользования и застройки. Одно из них связано с расширением парка Комсомольский в районе улицы Новаторов. Для этого изменены границы функциональных зон.

Кроме того, депутаты одобрили изменения названий зелёных зон. Сквер на улице Советской Армии будет официально называться сквером имени Александрова, а зелёная зона в Голенчино – Мемориальным парком Героев Отечественной войны 1812 года.