Елена Сорокина: за 5 лет полностью убрать вторую смену в школах не получится

В среду, 21 августа, в администрации Рязани прошло совещание, посвящённое готовности образовательных учреждений к учебному году. Об этом сообщает сайт Рязанской гордумы.

В обсуждении приняли участие глава муниципального образования Юлия Рокотянская, и.о главы администрации Рязани Елена Сорокина, депутаты Рязанской городской Думы, представители городской администрации.

Начальник управления образования и молодежной политики городской администрации Алексей Зимин сообщил, что в этом году 113 детских садов примут 26 650 детей, это на 655 человек больше, чем в прошлом. 380 новых мест создано за счет строительства пристроек к детским садам, 270 детей пойдут в сентябре в новый детский сад №36 на улице Быстрецкой. Школы Рязани примут более 55 тысяч учеников. Это на две тысячи больше, чем в прошлом году. Среди них 6500 первоклассников. На капитальный ремонт учреждений образования в этом году направят более 114 миллионов рублей, планируется отремонтировать 60 детских садов, 43 школы, 7 учреждений дополнительного образования, 3 учреждения сопровождения образования и Дворец молодежи.

Представители администрации сообщили, что в этом году за счет нового автобуса будет решен вопрос доставки детей из села Реткино, которые учатся в школе № 49. Сейчас из отдаленных районов города в 4 школы возят 154 ученика.

Депутат Александр Сидоров указал на отсутствие спортзала в школе №8 и проблему с верандами во многих детских садах. Елена Сорокина ответила, что веранды появятся во всех дошкольных учреждениях Рязани – этот вопрос решается поэтапно. Что касается строительства спортзала, работы можно выполнить с привлечением средств из вышестоящего бюджета.

Юлия Рокотянская задала вопрос о развитии инклюзивного образования. Так, в трех школах Рязани работают три специализированных класса, где учатся 18 человек.

Депутат Дмитрий Володин поинтересовался, когда будет решена проблема обучения в две смены. Сейчас в таком режиме работают 18 школ города. Елена Сорокина отметила, что в ближайшие 5 лет полностью убрать вторую смену не получится. Однако новые школы будут построены в районах Семчино, Мервино, Кальное. Для разгрузки учебных заведений центра города рассматривается вариант строительства школы на месте бывшего троллейбусного парка.

Также депутатов волновали вопросы обеспечения безопасности в районах школ и детских садов – ремонт дорог, организация освещения и пешеходных переходов. Алексей Захаров обратил внимание администрации на высокую опасность перехода у школы №73 в Кальном. Светлана Ворнакова заявила об отсутствии пешеходного тротуара у школы №49 в поселке Строитель. Светлана Попова рассказала о проблеме неблагоустроенного подхода к школе №38 в Соколовке. Представители администрации пообещали депутатам проработать эти вопросы и найти пути их решения.