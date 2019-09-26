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Депутаты Рязанской гордумы прекратили полномочия одного из депутатов и изменили состав комитетов


26 сентября на заседании Рязанской городской Думы депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий депутата по округу №14 Дмитрия Фомина по собственному желанию в связи с переходом на работу в администрацию Касимова.
Депутаты также изменили состав комитетов Думы. Дмитрий Фомин выведен из состава комитетов по градостроительной деятельности и городскому хозяйству и комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию городской инфраструктуры. Депутат Сергей Еремин перейдёт из комитета по социальным вопросам в комитет по градостроительной деятельности и землепользованию. В результате, число депутатов в комитете по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры и в комитете по социальным вопросам уменьшится с 12 до 11 в каждом. Заместителем председателя комитета по градостроительной деятельности и землепользованию станет Олега Грачёв.

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