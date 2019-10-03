Депутаты гордумы проверили ремонт дорог в Рязани

Депутаты Рязанской городской Думы Елена Волкова, Александр Бурцев, Александр Сидоров, Роман Худяков оценили качество проведенных работ в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает сайт гордумы.

В инспекционном выезде также приняли участие заместитель главы администрации Рязани Владимир Бурмистров, представители подрядных организаций.

В этом году в областном центре ремонтируют 20 участков дорог. По 6-ти из них работы завершены (Васильевский проезд, Сережин переулок, улицы Почтовая, Новослободская, Кальная, Московское шоссе). На остальных 14-ти участках – завершающая стадия ремонта. В ходе объезда депутаты городской Думы оценили ремонт на улицах Свободы, Грибоедова, Садовой, Подгорной и Чкалова.

В частности, на улице Подгорной рабочие уложили два слоя нового асфальтового покрытия, отремонтировали тротуары, установили бордюры, осталось только нанести дорожную разметку и вмонтировать соответствующие знаки. По словам председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию городской инфраструктуры РГД Александра Бурцева, серьезных нарушений здесь не выявлено, но подрядчик затягивает со сроками сдачи.

Заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию городской инфраструктуры Александр Сидоров обратил внимание на устройство тактильных плит на тротуарах, указывающие направление движения людям с ограниченными возможностями. Подрядчики ответили депутату, что в настоящее время наземные указатели уложены временно. После завершения основных работ плиты будут закреплены.

Большое количество жалоб поступило от жителей улицы Чкалова. Деревья около дороги завалены мусором и цементом, на новом тротуаре после дождя скапливаются лужи. Елена Волкова обратила внимание на участок у поворота на улицу профессора Никулина. Данная территория осталась неблагоустроенной.

Мы обсудили с администрацией города несколько вариантов использования территории: устройство зеленой зоны, парковочного кармана или тротуара, — пояснила Елена Волкова.

Кроме того, по ее словам, проектно-сметной документацией не была предусмотрена часть съездов и примыканий. Представитель подрядчика подчеркнул, что все недостатки, на которые обратили внимание депутаты, будут устранены.

По данным представителей администрации Рязани и подрядчиков ремонт дорог в областном центре будет завершен до конца октября.