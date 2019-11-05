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За неделю в Рязани провели ямочный ремонт на 16 улицах


С 28 октября по 5 ноября работы по ликвидации выбоин в покрытии дорог на территории Рязани были выполнены на участках улиц Интернациональная, Семчинская, Медицинская, Соборная, Новоселов, Крупской, Зубковой, Юбилейная, Яблочкова, 2-я Прудная, Лесная, 3-и Бутырки, Народный бульвар, ул. Героев Десантников, площади Победы, проезд к д. 11а по улице Интернациональной. Об этом сообщает сайт администрации Рязани.
Общая площадь ремонта составила 755 кв. м. Всего с начала текущего года работы по заделке ям на территории Рязани проведены на 197 улицах.

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