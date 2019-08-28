В Рязани продолжается ремонт дорог к школам и детским садам

Во вторник, 27 августа, и.о. заместителя главы администрации города Владимир Бурмистров проверил, как идёт ремонт подъездных дорог к образовательным учреждениям Рязани. Он побывал около школ №№3, 13, 24, 54 и 64.

– К началу учебного года все подъездные дороги к школам, детским садам и учреждениям дополнительного образования должны быть приведены в нормативное состояние, нанесена разметка, территории – освещены и благоустроены, – отметил Владимир Бурмистров.

Как сообщает сайт администрации города, на прошлой неделе были отремонтированы подъезды к школам №№38, 71, 51, 31, 62, 68, 66, 72, 45, 63, 16, 39, 48, 64 и 55. На этой неделе завершился ремонт асфальтобетонного покрытия около школ №№37 и 39. Завершается ремонт дороги около гимназии №5.

Проведён ремонт дорог, ведущих к детским садам №№32, 77, 119, 154, 135, 145, 109, 110, 112, 128, у школ №№6, 14, 15, 19, 28, 47, 53, 70, 73, 21, 38, 45, 40. Ямы были заделаны на маршрутах к школам №13, №11, №41 №54.

В Рязани продолжается нанесение разметки на переходах и установка дорожных знаков «Пешеходный переход». В районе 11 школ, 3 детских садов и 3 учреждений дополнительного образования отремонтировали фонари.