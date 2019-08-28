На главную Органы власти Администрация В Рязани продолжается ремонт дорог к школам и детским садам
Органы властиАдминистрацияРязаньОбщество

В Рязани продолжается ремонт дорог к школам и детским садам

Во вторник, 27 августа, и.о. заместителя главы администрации города Владимир Бурмистров проверил, как идёт ремонт подъездных дорог к образовательным учреждениям Рязани. Он побывал около школ №№3, 13, 24, 54 и 64.

– К началу учебного года все подъездные дороги к школам, детским садам и учреждениям дополнительного образования должны быть приведены в нормативное состояние, нанесена разметка, территории – освещены и благоустроены, – отметил Владимир Бурмистров.

Как сообщает сайт администрации города, на прошлой неделе были отремонтированы подъезды к школам №№38, 71, 51, 31, 62, 68, 66, 72, 45, 63, 16, 39, 48, 64 и 55. На этой неделе завершился ремонт асфальтобетонного покрытия около школ №№37 и 39. Завершается ремонт дороги около гимназии №5.

Проведён ремонт дорог, ведущих к детским садам №№32, 77, 119, 154, 135, 145, 109, 110, 112, 128, у школ №№6, 14, 15, 19, 28, 47, 53, 70, 73, 21, 38, 45, 40. Ямы были заделаны на маршрутах к школам №13, №11, №41 №54.

В Рязани продолжается нанесение разметки на переходах и установка дорожных знаков «Пешеходный переход». В районе 11 школ, 3 детских садов и 3 учреждений дополнительного образования отремонтировали фонари.

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Рязани стартует фестиваль-конкурс патриотической песни «Салют, Победа!»

Рязанцев приглашают поучаствовать в «Лыжне России-2019»

Сергей Карабасов наградил сотрудников органов местного самоуправления