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В Рязани на Первомайском проспекте ремонтируют двор, который постоянно затапливается


В Рязани на Первомайском проспекте, 41, ремонтируют двор, который постоянно затапливается. Об этом сообщает сайт администрации Рязани.
27 августа исполняющий обязанности заместителя главы администрации Владимир Бурмистров проверил ход проводимых на участке работ. По информации представителя подрядчика, после проведения геодезических исследований на объекте подготовлена площадка, ведётся ремонт теплосетей, строительство двух приёмных колодцев ливневой канализации, устройство уклона к дождеприёмнику. Планируется, что окончательное благоустройство территории должно быть завершено до конца сентября.

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