В этом году во дворах Рязани проведут более 130 новогодних мероприятий

В 2019 году во дворах Рязани пройдёт более 130 новогодних мероприятий. Все они объединятся под общим названием «Дед Мороз в гостях у ТОС». Но у каждого праздника будет своя особенность: самый длинный хоровод, самый большой снежный городок, самая красивая территория праздника, лучшая самодельная елочная игрушка. Выставка игрушек состоится в Резиденции Деда Мороза, а победители получат призы лично из рук главного новогоднего волшебника.

Совещание оргкомитета проведения новогодних мероприятий на территориях ТОС в поддержку проекта «Рязань – Новогодняя столица России 2020».

А в октябре на площадке «ДОМА ТОС» будут читать бесплатные лекции «Академия Дедушки Мороза в ТОС». Любой желающий может бесплатно научиться проводить новогодние праздники в своём дворе.

«Школа новогоднего настроения в ТОС» выпустит более 30 волонтёров, которые помогут с адресными поздравлениями на дому для тех семей и детей, которые по разным причинам в этом особенно нуждаются.

В соцсетях также будет организован конкурс репостов, победитель которого получит в подарок весёлый новогодний праздник в собственном дворе.

По вопросам проведения новогодних мероприятий сферы ТОС, участия в обучении и другим предложениям можно обращаться в отдел по работе с общественными проектами и развитию самоуправления управления делами аппарата администрации города Рязани по телефонам: (4912) 95-69-15, 95-69-16.