Работники УРТ Рязани пожаловались на низкое качество троллейбусов, подаренных Москвой



6 ноября, в среду, в «Автоколонне 1310» прошло собрание коллектива с участием начальника управления транспорта администрации Рязани Андрея Михно. На собрании рассматривались вопросы снижения зарплаты, отмены бесплатного проезда для работников транспортного предприятия и закрытия конечных станций, где водители и кондукторы отдыхали и принимали пищу.

Михно обозначил сроки решения проблем и ответил на другие вопросы, связанные с функционированием предприятия и условиями труда работников. В ходе обсуждения работники пожаловались на качество десяти троллейбусов, подаренных правительством Москвы. По словам работников, на ремонт этих троллейбусов тратится больше средств, чем на ремонт рязанских тридцатилетних троллейбусов.

Андрей Михно сообщил, что новая партия троллейбусов из столицы будет более высокого качества. По его словам, сейчас заканчивается процесс оформления документов и скоро новые троллейбусы поступят в город. Самый старый троллейбус из новой партии – 2007 года, самый новый – 2014-го, пояснил чиновник.