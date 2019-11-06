Начальник управления транспорта администрации Рязани обещал работникам УРТ вернуть им бесплатный проезд

В среду, 6 ноября, в «Автоколонне 1310» прошло собрание коллектива с участием начальника управления транспорта администрации Рязани Андрея Михно. На собрании рассматривались вопросы снижения зарплаты, отмены бесплатного проезда для работников транспортного предприятия и закрытия конечных станций, где водители и кондукторы отдыхали и принимали пищу.

Сотрудники предприятия жаловались на то, что из-за закрытия конечных станций им негде отдохнуть и даже помыть руки. Кроме того, на конечных станциях нет отопления и вывезена вся мебель и техника, сообщили работники предприятия.

Андрей Михно пояснил, что конечные станции попали в «конкурсную массу» после банкротства «Автоколонны 1310», поэтому их нельзя использовать на настоящий момент. Но администрация работает над тем, чтобы передать их в аренду в УРТ, и уже в течение двух ближайших неделей станции должны быть доступными для использования.

Чиновник также обещал, что бесплатный проезд для работников муниципального предприятия будет сохранён, однако служебное удостоверение больше не будет являться проездным документом. Он объяснил, что это связано с большим количеством поддельных удостоверений. Вместо них работникам УРТ выдадут электронные карты.

Самым острым вопросом, как признал Михно, является вопрос о снижении зарплат для ряда работников. По словам присутствующих на собрании, теперь водители автобусов получают также мало, как водители троллейбусов, на уровень зарплаты влияет и введённая система «пиков», когда оплата труда зависит от пассажиропотока. Михно обещал, что в ближайшее время будет введены доплаты, в том числе 22% для маршрутов с низким пассажиропотоком.

Представитель администрации также подчеркнул, что положительные изменения в оплате труда будут связаны с уменьшением количества коммерческого транспорта, поездок по льготному проездному. По его мнению, связанное с этим решение задачи увеличения пассажиропотока решит экономические проблемы предприятия.

Начальник управления транспорта Рязани обещал работникам УРТ вернуть им бесплатный проезд и открыть конечные станции для отдыха

В среду, 6 ноября, в «Автоколонне 1310» прошло собрание коллектива с участием начальника управления транспорта администрации Рязани Андрея Михно. На собрании рассматривались вопросы снижения зарплаты, отмены бесплатного проезда для работников транспортного предприятия и закрытия конечных станций, где водители и кондукторы отдыхали и принимали пищу.

Сотрудники предприятия жаловались на то, что из-за закрытия конечных станций им негде отдохнуть и даже помыть руки. Кроме того, на конечных станциях нет отопления и вывезена вся мебель и техника, сообщили работники предприятия.

Андрей Михно пояснил, что конечные станции попали в «конкурсную массу» после банкротства «Автоколонны 1310», поэтому их нельзя использовать на настоящий момент. Но администрация работает над тем, чтобы передать их в аренду в УРТ, и уже в течение двух ближайших неделей станции должны быть доступными для использования.

Чиновник также обещал, что бесплатный проезд для работников муниципального предприятия будет сохранён, однако служебное удостоверение больше не будет являться проездным документом. Он объяснил, что это связано с большим количеством поддельных удостоверений. Вместо них работникам УРТ выдадут электронные карты.

Самым острым вопросом, как признал Михно, является вопрос о снижении зарплат для ряда работников. По словам присутствующих на собрании, теперь водители автобусов получают также мало, как водители троллейбусов, на уровень зарплаты влияет и введённая система «пиков», когда оплата труда зависит от пассажиропотока. Михно обещал, что в ближайшее время будет введены доплаты, в том числе 22% для маршрутов с низким пассажиропотоком.

Представитель администрации также подчеркнул, что положительные изменения в оплате труда будут связаны с уменьшением количества коммерческого транспорта, поездок по льготному проездному. По его мнению, связанное с этим решение задачи увеличения пассажиропотока решит экономические проблемы предприятия.