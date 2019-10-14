На прошлой неделе в Рязани заделали ямы на 10 улицах



С 7 по 13 октября в Рязани заделали ямы на 10 улицах. Об этом сообщает сайт администрации Рязани.

Общая площадь ремонта составила 583 кв. м. В частности, работы выполнялись на улицах 1-я Красная в районе ж/д переезда, Братиславская, Баженова, Загородная, Ленинского Комсомола, Семашко, Славянский проспект, Старая Дубрава, перекресток ул. Циолковского – проезд Яблочкова, дорога от ул. Циолковского до ул. Горького (пожарный проезд). На участках автодорог, где работы не были завершены, ремонт будет продолжен.

С начала текущего года работы по заделке аварийных выбоин в асфальтобетонном покрытии на территории города Рязани проведены на 180 улицах. Общая площадь ремонта составила более 34 тыс. кв. м.