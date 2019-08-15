Елена Сорокина провела личный приём граждан

14 августа исполняющая обязанности главы администрации Рязани Елена Сорокина провела личный прием граждан. В числе вопросов, которые были рассмотрены в ходе приема, – ремонт дорожного полотна, вопросы благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства, сообщает сайт администрации города.

Так, к руководителю городской администрации обратились жители дома №26 по ул. Зубковой с просьбой о принятии мер к владельцам автотранспортных средств, паркующим свои автомобили под окнами жилого дома. Елена Сорокина поручила управлению ЖКХ и префектуре Октябрьского района оказать содействие в установке ограждения, препятствующего въезду транспорта на зеленую зону придомовой территории.

Также на прием пришли инициативные жители, проживающие на ул. Старое село. Среди просьб, озвученных заявителями, – ремонт моста через реку Песоченка. Присутствующим пояснили, что работы по ремонту моста соединяющего ул. Бугровка и ул. Старое село будут включены в муниципальное задание МБУ «ДБГ» в 2020 году.

На личном приеме была рассмотрена просьба заявителей о восстановлении асфальтобетонного покрытия дворовой территории на Касимовском шоссе в районе дома №54. Елена Сорокина поручила специалистам управления благоустройства города обследовать территорию, а по итогам принять соответствующие меры.

Всего в ходе личного приема были рассмотрены обращения 5 заявителей, по всем озвученным вопросам даны необходимые поручения соответствующим структурным подразделениям и курирующим заместителям.