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Елена Сорокина продолжила осмотр дворов в Рязани

В субботу, 5 октября, глава администрации Рязани Елена Сорокина провела традиционный осмотр дворов и пообщалась с жителями города.

Жители домов 22 и 24 по ул. Советской Армии попросили Сорокину перенести контейнерную площадку на другое место, чтобы мусор не разлетался по всему двору. Выбрать новое место Сорокина поручила управлению ЖКХ в сотрудничестве с управляющей организацией.

Жители ул. Нахимова, д. 3 просили благоустроить тротуар к детской поликлинике № 1 со стороны ул. Щорса. Как сообщает администрации города, дорожка уже устроена, в ближайшее время здесь установят знаки и организуют пешеходный переход.

В частном секторе на улице Шевченко была ликвидирована многолетняя свалка мусора, благоустроена территория, на более удобное место установлена новая контейнерная площадка. Местные жители также попросили Сорокину помочь с доставкой грунта для посадки на территории цветов и с установкой лавочек.

– В этом случае мы видим пример совместной работы жителей и администрации. Вместе у нас получится красивый и благоустроенный город. Город – в котором хочется жить, – подчеркнула Елена Сорокина.

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