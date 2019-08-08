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День физкультурника в Рязани отметят большим спортивным фестивалем

В Рязани продолжаются праздничные мероприятия в рамках проекта «Фестивальное лето». В эту пятницу, 9 августа, праздник на Почтовой посвятят Дню физкультурника. Вся улица станет одной большой спортивной площадкой. Здесь будут представлены различные направления: единоборства, дартс, фигурное вождение велосипеда, стрельба из лука, футбол, стритбол, «веселые старты», велотриал, спортивное ориентирование и многое другое.

На сцене около Главпочтамта наградят спортсменов. Заврешится праздник концертом творческих коллективов и солистов города Рязани.

В субботу, 10 августа, состоится концерт «Квартирник на бульваре». Молодые музыканты исполнят авторские песни и известные композиции.

Спортивную тему в воскресенье, 11 августа, продолжит концерт «Спорт и мы», который состоится на танцверанде в ЦПКиО. В этот вечер гостей ожидает тренировка с командой сертифицированных инструкторов программы Zumba, выступление Лауреатов Всероссийских и Международных конкурсов Александра Чучунова, Софьи Земяхиной, Дарьи Турбановой, Ирины Татар, вокальной студии «Новый день», а также яркие, зажигательные номера от танцевальной студии «MADFLAT».

Начало всех мероприятий в 18.00.

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