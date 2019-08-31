В Рязани проверили состояние городских улиц и дворов

В субботу, 31 августа, исполняющая обязанности главы администрации Рязани Елена Сорокина встретилась с жителями и осмотрела ход работ во дворах и на прилегающих территориях. Об этом сообщил сайт городской Администрации.

Так, жителями дома №5 по улице Юбилейной пожаловались на плохое состояние дворового проезда и детской игровой площадки, на сухие деревья и ветки, находящиеся на территории двора. Также в числе проблем – затруднен проезд транспорта при подъезде к детскому саду из-за постоянно паркующихся на этом участке автомобилей.

Елена Сорокина предложила жителям принять участие в муниципальной программе «Формирование современной городской среды города Рязани», а также поручила префектуре организовать работы по опиловке сухих веток.

Был проведен осмотр территории по улицам Славянский проспект и Братиславская. Как выяснилось, в районе дома №6 по Славянскому проспекту пешеходную зону в период дождей заливает. Елена Сорокина поручила управлению благоустройства рассмотреть возможность установки ограждения пешеходной зоны от проезжей части с целью безопасности и исключения затопления участка.

Также посетили территорию в районе дома №3 по улице Боголюбова. Здесь началось строительство многоквартирного жилого дома СПК «Зеленый сад». Жители обратились с несколькими проблемами: неудовлетворительное состояние дороги, отсутствие пешеходного тротуара, была озвучена просьба запретить въезд строительной спецтехники на улицу Боголюбова с Касимовского шоссе.

Елена Сорокина попросила подрядную организацию организовать и обустроить пешеходную зону.

Далее исполняющая обязанности главы администрации города посетила территорию школы №71 на улице Зубковой, дом 29. Пешеходная дорожка за территорией школы находится в удовлетворительном состоянии. Её постоянно заливает водой в неблагоприятные погодные условия. Дети с трудом добираются в школу. Елена Сорокина поручила структурным подразделениям проработать вопрос по организации здесь пешеходной зоны.

Встреча с жителями на улице Громовой, дом №7а была посвящена жалобе, связанной с аварийным состоянием опоры линии связи.Ответственному структурному подразделению поручено в течение нескольких дней решить этот вопрос.