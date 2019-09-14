В субботу, 14 сентября, Губернатор Рязанской области Николай Любимов встретился с главой Ухоловского муниципального района Анатолием Зуевым. Об этом сообщается на сайте Правительства Рязанской области.

В рамках встречи обсуждались вопросы социально-экономического развития Ухоловского района, а также точки роста муниципального образования. Особое внимание Губернатор обратил на выполнение задач, поставленных в национальных проектах Президентом России.

«Реализация нацпроектов – наша общая с муниципальными образованиями задача. У всех глав имеются параметры, которые надо достичь. Многое необходимо сделать в социальной сфере – это строительство и реконструкция ФАПов, учреждений образования, культуры, спортивных объектов, – сказал Николай Любимов. – Рязанская область получает серьезные федеральные финансовые ресурсы, позволяющие оказать масштабное воздействие на развитие региона. Мы должны в полной мере воспользоваться всеми возможностями, которые дают нацпроекты».

В ходе рабочей встречи Анатолий Зуев рассказал Николаю Любимову о развитии сельского хозяйства и успехах местных аграриев, собравших в этом году более 100 тысяч тонн зерна. Речь также шла о работе по привлечению инвесторов, которая проводится совместно с Корпорацией развития Рязанской области, о строительстве и ремонте социальных объектов, их оснащению новейшим оборудованием.

Например, в Ухоловском КДЦ в рамках нацпроекта «Культура» планируется создать современный кинозал. Совместно с региональным минстроем уже проработан вопрос о возведении к 2021 году ФАПа в Ольховском сельском поселении. По словам Анатолия Зуева, район активно благоустраивается, в том числе благодаря участию в областной программе поддержки местных инициатив.

«В этом году мы успешно реализовали три проекта, связанных с ремонтом дорог, созданием детских игровых площадок, а также реконструкцией центральной площади в р.п. Ухолово, – сказал Анатолий Зуев. – Главное, что люди поняли – эта программа работает и имеет большую поддержку на региональном и местном уровнях».

Николай Любимов отметил, что следует активнее развивать в муниципальном образовании институты ТОС и сельских старост. Он подчеркнул, что в том числе благодаря им жители территорий будут знать и понимать, какие позитивные изменения происходят в районе и области в целом, и как это повлияет на повышение качества их жизни.