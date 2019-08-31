Николай Любимов поручил усилить контроль за общественным транспортом

Губернатор Рязанской области Николай Любимов провел рабочее совещание с заместителем Председателя Правительства региона Евгением Беленецким. Речь шла о ходе исполнения задач по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».​ Об этом сообщается на сайте Правительства Рязанской области.

Николай Любимов напомнил, что Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым было дано поручение – уделить максимальное внимание региональным и муниципальным дорогам.​ В настоящее время работа в этом направлении ведется в соответствии с графиком, однако ее необходимо активизировать и ускорить. Глава региона поручил​ Евгению Беленецкому усилить контроль,​ в том числе за работой муниципальных образований.

Речь также шла о развитии транспорта в областном центре. Губернатор отметил, что в настоящее время поступают обращения от людей с жалобами на недостаточное количество маршрутов, перегруженный трафик.