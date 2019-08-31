На главную Рязань Общество Николай Любимов поручил усилить контроль за общественным транспортом
РязаньОбществоОрганы властиПравительство

Николай Любимов поручил усилить контроль за общественным транспортом

Фото: Правительство Рязанской области

Губернатор Рязанской области Николай Любимов провел рабочее совещание с заместителем Председателя Правительства региона Евгением Беленецким. Речь шла о ходе исполнения задач по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».​ Об этом сообщается на сайте Правительства Рязанской области.

Николай Любимов напомнил, что Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым было дано поручение – уделить максимальное внимание региональным и муниципальным дорогам.​ В настоящее время работа в этом направлении ведется в соответствии с графиком, однако ее необходимо активизировать и ускорить. Глава региона поручил​ Евгению Беленецкому усилить контроль,​ в том числе за работой муниципальных образований.

Речь также шла о развитии транспорта в областном центре. Губернатор отметил, что в настоящее время поступают обращения от людей с жалобами на недостаточное количество маршрутов, перегруженный трафик.

«Этим вопросом необходимо заняться самым тщательным образом, вместе с городскими властями», – сказал глава региона. — Мы работаем для людей. Необходимо, чтобы услуги оказывались максимально качественно. Наша задача сделать так, чтобы жителям было комфортно».

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Граффити с рязанскими богатырём появилось на доме в Забайкалье

Как Рязанская область отметила День Победы

Врачи рязанской ОДКБ отозвали свои заявления об увольнении