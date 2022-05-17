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Вторник, 17 мая, 2022

Минздрав не исключил повышение минимального возраста продажи алкоголя в России

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Минздрав не исключил повышение минимального возраста продажи алкоголя в России

7info7

Министерство здравоохранения РФ заявило о готовности проработать вопрос по повышению минимального возраста продажи алкоголя. Об этом 16 мая заявил заместитель руководителя ведомства Виктор Фирсенко, передают «Известия».

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Инициатива направлена на снижение потребления алкоголя. Минздрав готов проработать и другие предложения, например, предложение о запрете скидок на алкогольную продукцию.

Фирсенко добавил: в 2021 году положительной динамики по употреблению спиртного не было, поэтому новые инициативы кране важны.

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